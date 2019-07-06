Россия осудила задержание Гибралтаром танкера и назвала его целенаправленным

"Осуждаем захват супертанкера под панамским флагом, осуществленный 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты Вооруженных сил Великобритании, - указали в дипведомстве. - Задержание судна и находившегося на нем груза расцениваем в качестве целенаправленной акции по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Последовавшие незамедлительно после проведения данной операции восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США подтверждают эти оценки и свидетельствуют о том, что данная акция готовилась давно, с подключением соответствующих служб и ведомств нескольких стран".

Как говорится в заявлении МИД РФ, захват танкера противоречит европейским утверждениям о приверженности ядерной сделке. "Иранские представители неоднократно на различных уровнях в последние дни подчеркивали, что их страна не получила экономической отдачи от ядерной сделки во многом вследствие того, что ее европейские участники так и не смогли найти эффективные формы работы в этой сфере в условиях, когда США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вышли и, более того, обложили своими санкциями всех тех, кто готов и дальше действовать в соответствии с международным правом, продолжая законное экономическое сотрудничество с Ираном", - подчеркнули в МИД РФ.

Последствия захвата танкера тяжелы и те, кто оказывает давление на Иран, берут ответственность за это.

"Ответственность за это целиком ляжет на тех, кто не отказывается от попыток оказать максимальное нелегитимное давление на Тегеран и Дамаск в нарушение резолюций 2231 и 2254 Совета Безопасности ООН", - подытожили в дипведомстве.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472