Иранский борец завоевал золото на чемпионате в Казахстане

Турнир стартовал 4 июля в Нур-Султане, в этот день были разыграны 7 комплектов медалей по греко-римской борьбе.

На пути в финал Дехбозорги победил соперника из Казахстана и занял первое место.

По итогам первого дня чемпионата Азии по греко-римской борьбе три золотые медали выиграли борцы из Ирана, по одной золотой забрали атлеты из Узбекистана и Таджикистана.

Турнир завершится 7 июля соревнованиями по вольной борьбе в весах 45, 48, 51, 55, 60, 92 и 110 кг.

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