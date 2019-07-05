Прикаспийские гирканские смешанные леса в Иране внесены в список ЮНЕСКО

«Второй крупный естественный лес на сорок третьем заседании Комитета всемирного наследия в Баку был внесен в Список всемирного наследия большинством голосов», - отметил он.

Экорегион «Смешанные леса Каспийского Гиркана», в биоме умеренных широколиственных и смешанных лесов, представляет собой область пышных равнинных и горных лесов, охватывающую около 55 000 квадратных километров (21 000 квадратных миль) вблизи южных берегов Каспийского моря Ирана и Азербайджана. Лес назван в честь древнего региона Гиркания в Иране.

В Иране этот экорегион включает побережье вдоль Каспийского моря и северные склоны гор Альборз. Он охватывает части пяти провинций Ирана с востока на запад, в том числе: провинцию Северный Хорасан, провинцию Голестан (полностью южные и юго-западные районы, а также части восточных районов равнины Горган, общая площадь которых составляет 421 373 га (1 041 240 акров), провинцию Мазандаран, провинцию Гилян и провинцию Ардебиль.

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