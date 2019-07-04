4 июля 2019 - 20:27
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Иранские борцы завоевали две золотые медали на рабочей олимпиаде в Испании

Иранские борцы завоевали две золотые медали на рабочей олимпиаде в Испании

Шираз, 4 июля, ИРНА – Два иранских борца на рабочей олимпиаде CSIT World Sports Games в Тортосе, Испания, завоевали золотые медали.

При этом Мохаммад Джафар Тавассоли в весовой категории до 77 кг победил соперников из Испании, Австрии и Финляндии и вышел в финал.

В финальном матче Тавассоли обыграл эстонскую борца и завоевал золотую медаль.

Другой иранский атлет Хосейн Шекари в весовой категории до 97 кг также победил эстонскую борца и получил золото.

В 6-й Всемирной рабочей олимпиаде CSIT World Sports Games 2019 приняли участие более 3000 спортсменов из 42 стран. Турнир проходит 2-7 июля в Тортосе, Испания.

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