Япония призвала Турцию помочь разрешить ирано-американский конфликт

«Япония и Турция выступают против санкций США в отношении Ирана и пытаются снизить напряженность в отношениях между Ираном и США», - отметил президент Турции.

«Никто не стремится к кризису, поэтому необходимы усилия для разрешения конфликтов и снижения напряженности», - добавил он.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Токио в понедельник.

На встрече Абэ и Эрдоган подчеркнули, что они работают в тесном контакте с целью установления мира на Ближнем Востоке. В разгар напряженности между Тегераном и Вашингтоном два лидера отдельно провели встречу в прошлом месяце с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

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