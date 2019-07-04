Было изучено укрепление торгово-экономических отношений между Ираном и Азербайджаном

На встрече, которая состоялась в среду, были изучены деятельность и инвестиции частного и полугосударственного сектора Ирана и Азербайджана в виде некоторых экономических проектов, а также роль и помощь парламентов двух стран в реализации этих проектов.

Иранскую делегацию возглавлял председатель Комиссии по планированию, бюджету и расчетам иранского парламента ГоламрезаТаджгардун.

С увеличением на 70% объема торговли между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, обе стороны выразили удовлетворение процессом сотрудничества между двумя странами в рамках нескольких совместных экономических проектов, включая деятельность автомобильного завода Нефтечале, в 168 километрах к югу от Баку.

Развитие других сфер экономики, в том числе туризма, было одной из тем, обсуждавшихся на встрече министра экономики Азербайджанской Республики с иранской делегацией.

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