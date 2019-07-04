Посольство РФ в Лондоне: нельзя ожидать полной приверженности Ирана своим обязательствам по атому

Российское посольство призвало Иран проявить еще сдержанность по поводу выполнения обязательств остальными членами СВПД.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

В прошлый понедельник Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое контролирует обязательства Ирана в ядерной программе, одобрило заявление об увеличении Ираном запасов обогащенного урана согласно соглашению 2015 года.

Ранее Рухани отметил, что все действия Ирана могут быть быстро отменены, но как только США вернутся к СВПД.

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