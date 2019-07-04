4 июля 2019 - 07:03
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News Code 83380820
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Зариф: агрессия США против Ирана началась не со времени появления Трампа

Зариф: агрессия США против Ирана началась не со времени появления Трампа

Тегеран, 4 июля, ИРНА - Агрессия США против Ирана началась не со времени появления Трампа, как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в годовщину уничтожения США иранский пассажирский самолёт.

«31 лет назад на Персидском заливе произошла одна из крупнейших по числу жертв авиакатастроф в истории, в результате которой погибли 290 иранцев», - написал Зариф в Twitter.

«Агрессия США против Ирана началась не со времени появления Трампа. Смелость, предусмотрительность и реальная воля против воинственности команды «Б» может положить конец этой агрессии», - добавил он.

3 июля 1988 года над Персидским заливом произошла одна из самых масштабных катастроф в истории мировой авиации, когда погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, в том числе 65 детей, американским БПЛА.

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