Зариф: агрессия США против Ирана началась не со времени появления Трампа

«31 лет назад на Персидском заливе произошла одна из крупнейших по числу жертв авиакатастроф в истории, в результате которой погибли 290 иранцев», - написал Зариф в Twitter.

«Агрессия США против Ирана началась не со времени появления Трампа. Смелость, предусмотрительность и реальная воля против воинственности команды «Б» может положить конец этой агрессии», - добавил он.

3 июля 1988 года над Персидским заливом произошла одна из самых масштабных катастроф в истории мировой авиации, когда погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, в том числе 65 детей, американским БПЛА.

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