В иранском Джирофте было изъято 473 кг наркотиков

Как отметил Салами, контрабандисты намерились перевезти партию из Кермана в провинцию Фарс на машинах.

Служба по борьбе с наркотиками в удивительной операции арестовали контрабандистов и перехватили партию.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

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