4 июля 2019 - 07:01
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News Code 83380819
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В иранском Джирофте было изъято 473 кг наркотиков

В иранском Джирофте было изъято 473 кг наркотиков

Джирофт, 4 июля, ИРНА – Партия была изъята в городе Джирофт в провинции Керман. Объем партии составила 473 кг. Об этом заявил генеральный прокурор города Хосейн Салами.

Как отметил Салами, контрабандисты намерились перевезти партию из Кермана в провинцию Фарс на машинах.

Служба по борьбе с наркотиками в удивительной операции арестовали контрабандистов и перехватили партию.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

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