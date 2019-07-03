В иранском Курдистане прошел международный конгресс курдских знаменитостей

Торжественная церемония чествования выдающихся деятелей, искусства, науки, и спорта Курдистана состоялась в зале Молаваи Курдистанского университета.

Курды являются третьей по величине этнической группой в Иране и составляют порядка 10 % населения страны. Они живут в провинциях Курдистан, Керманшах, Западный Азербайджан, Илам и Хамадан. Курдистан является центром классической музыки, песни, танца, искусства и ремёсел.

В церемонии приняли участие любители курдской культуры из различных частей Ирана, из Турции, Ирака, Германии, Нидерландов и др.

На торжественной церемонии чествовали 30 выдающихся деятелей, искусства, науки, и спорта Курдистана — Микаил Аслан, Назанд Багихани, Калимолла Таваходи, Мазхар Халеги, Хади Зиаоддини, Бижан Золфагарнасаб, Киануш Ростами, Готбоддин Садеги, Мохаммад Али Солтани, Азиз Шахрох, Асаад Шейхолэслами, Моджтаба Шамсипур, Бахтиар Али, Анвар Гарадаги, Мохаммад Али Гарадаги, Бижан Камкар, Кейхан Калхор, Али Акбар Моради, Амир Носратолла Моин Вазири, Курдистан Мукриани, Эзоддин Мостафа Расул, Масумали Масуми, Азад Наджар, Бижан Зангане, Шахрам Назери, Ата Нахаи, Алиашраф Нобати, Латиф Халмет и Осман Хурами.

Кейхан Кальхор — иранский исполнитель на кеманче, композитор и виртуоз классической курдской и персидской музыки, участник проекта Шёлковый путь (Silk Road Project), которым руководит известный композитор и виолончелист Йо Йо Ма, получил премию Grammy 2017 за лучшую мировую музыку для альбома "Sing Me Home".

Шахрам Назери — современный классический иранский тенор курдского происхождения, один из самых уважаемых иранских вокалистов современности. Признанная икона курдско-персидской классической и суфийской музыки. Первый вокалист, который положил тексты Руми на музыку и представил их западной аудитории. Сотрудничал с известными исполнителями персидской классической музыки, такими как: Джалил Шахназ, Ализаде, Пайвар.

Бижан Намдар Зангане —курдский министр нефти Ирана. Зангане родился в июне 1951 года в городе Керманшах. Он поступил в университет в Тегеране в 1971 году и закончил магистратуру по реконструкции в 1975 году. Бижан Зангане занимался политикой в течение 34 лет, занимая должности в разных министерствах.

Киануш Ростами — иранский тяжелоатлет курдского происхождения, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр.

Бижан Камкар — известный курдский музыкант, выдающийся мастер игры на дафе.

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