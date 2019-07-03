Иран: односторонность США привела к осложнению ситуации вокруг СВПД

"Во время переговоров стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области мирного использования атомной энергии", говорится в пресс-релизе дипведомства Ирана в Москве по итогам встречи Салехи с гендиректором «Росатом».

Особое внимание было уделено сложной ситуации вокруг иранской ядерной программе Ирана, вызванной проведением США односторонних действий.

Обе стороны подчеркнули необходимость сохранения ядерной сделки и выполнения всеми сторонами соглашения своих обязательств по СВПД.

"Господин Салехи и господин Лихачев обменялись мнениями по поводу реализации проекта по строительству электростанции "Бушер", выразив удовлетворение относительно успешного продвижения проекта", отмечается в сообщении.

Салехи совершил рабочую поездку в Россию 1-3 июля, в ходе которой обсудил с "Росатомом" вопросы сотрудничества России и Ирана в сфере мирного атома и перспективы этого сотрудничества в будущем.

Президент ОАЭ Ирана совершил рабочую поездку в Россию 1-3 июля по приглашению гендиректора «Росатом».

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