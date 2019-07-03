Заседание межпарламентской комиссии Ирана и России состоится 28-29 июля

"28-29 июля в Тегеране состоится очередное заседание российско-иранской межпарламентской комиссии с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина, в ходе работы которой продолжится диалог между странами", - сказал Толстой, слова которого приводит его пресс-служба.

Вице-спикер подчеркнул, что позиции России и Ирана по актуальным международным вопросам во многом совпадают. "Мы тоже против санкций и диктата, против одностороннего выхода государств из важнейших международных соглашений, каким было, в частности, соглашение по иранской ядерной программе [Совместный всеобъемлющий план действий], из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 году, введя экономические санкции, каким был Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности между Россией и США - его ждала та же участь", - констатировал он.

"Поэтому у России и Ирана очень много точек соприкосновения, мы очень хорошо понимаем друг друга", - подтвердил парламентарий. По его словам, "если Россия заключает какое-либо соглашение, то всегда его выполняет". "Обе наши страны открыто и честно заявляют о своем несогласии с действиями Соединенных Штатов. Россия хорошо знает, что такое санкционное и политическое давление извне, мы видим, как вдоль наших границ разжигают войны и способствуют нестабильности", - добавил политик.

Пезешкиан выразил согласие с этой позицией, указав, что Россия и Иран "должны и могут сами решать свои проблемы и проблемы региона без вмешательства США". Кроме того, он отметил особое значение, которое приобретает сегодня противодействие дезинформации и так называемым фейковым новостям, о чем, в частности, говорится в декларации форума, принятой во вторник.

Второй международный форум "Развитие парламентаризма" проходит 1-3 июля по инициативе Госдумы. В этом году на форум приехали представители 132 государств, участие в мероприятиях принимают около 800 законодателей и экспертов, в том числе из 14 международных парламентских организаций. На форуме присутствует 41 спикер, представляющий национальный парламент, это вдвое больше, чем год назад. В рамках форума в среду проходит парламентская конференция "Россия - Африка".

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