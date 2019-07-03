Рухани: Иран полен решимости углублять отношения с Арменией

"Отношения иранского народа с Арменией всегда были дружескими, и мы хотим, чтобы они еще более укрепились и развивались", сказал Рухани.

Он отметил, что Иран всегда стремится иметь хорошие отношения с соседями, в частности с Арменией. При этом он отметил важность ускорения реализации совместных проектов в целях расширения двусторонних отношений.

Иранский президент отметил важность укрепления банковского сотрудничества между Тегераном и Ереваном, подчеркнув, что переход на национальные валюты во взаимных расчётах приведет к увеличению объема товарооборота между двумя странами.

Он напомнил, что в июне текущего года Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), добавив, что соглашение предоставляет хорошую возможность для расширения сотрудничества между Ираном и евразийскими странами.

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