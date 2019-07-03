Иранские борцы вольного стиля отправятся в Турцию

Международный турнир по вольной борьбе памяти Яшара Догу 11-14 июля пройдет в турецком Стамбуле.

Эрфан Джафариан и Амир Парасте в весовой категории 57ь кг, Маджид Дастан в весовой категории 61 кг, Мейсам Насири в весовой категории 70 кг, Бахман Теймури в весовой категории 79 кг, Мерсад Маргзари в весовой категории 86 кг, Али Шабани и Аббас Форутан в весовой категории 97 кг и Йадолла Мохеби в весовой категории 125 кг вошли в список иранской команды.

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