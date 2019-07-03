3 июля 2019 - 15:52
Journalist ID: 1793
News Code 83380276
0 Persons

Иранские борцы вольного стиля отправятся в Турцию

Иранские борцы вольного стиля отправятся в Турцию

Тегеран, 3 июля, ИРНА – Борцы вольного стиля отправятся в Турцию для участия в международном турнире по вольной борьбе памяти Яшара Догу.

Международный турнир по вольной борьбе памяти Яшара Догу 11-14 июля пройдет в турецком Стамбуле.
Эрфан Джафариан и Амир Парасте в весовой категории 57ь кг, Маджид Дастан в весовой категории 61 кг, Мейсам Насири в весовой категории 70 кг, Бахман Теймури в весовой категории 79 кг, Мерсад Маргзари в весовой категории 86 кг, Али Шабани и Аббас Форутан в весовой категории 97 кг и Йадолла Мохеби в весовой категории 125 кг вошли в список иранской команды.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
6 + 6 =