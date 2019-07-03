Иран вернётся к выполнению ядерной сделки в тот же час, когда к ней вернутся США : Рухани

"Все действия Ирана могут быть быстро отменены, но как только США вернутся к СВПД, мы тоже вернёмся к нему", заявил в среду Хасан Рухани.

"Американцы до настоящего дня называли СВПД плохим соглашением, и в случае подрыва сделки со стороны Ирана они должны радоваться, но сегодня, когда Иран дистанцировался от этого соглашения, они разозлились", сказал Рухани.

Иранский президент подверг критике слабое выполнение европейцами обязательств по СВПД, назвав финансовый механизм INSTEX драматичным.

Он выразил удивление в связи с молчанием Европы об актах США, заявив: "Почему они (европейские государства – ред.), которые претендуют на защиту прав человека, откровенно не осудят шаг США по выходу из СВПД?"

Рухани подчеркнул, что решение Ирана по сокращению выполнения ряда своих обязательств по СВПД принято не для подрыва США, а наоборот, такой акт совершается в целях сохранения ядерного соглашения.

"Мы считаем, что СВПД будет уничтожен, если мы ничего не сделаем", отметил он.

Иранский президент заявил, что если остальные участники СВПД не предпримут практические меры, тогда Иран с 7 июля начнёт реализацию второго шага по сокращению ряда своих обязательств.

"7 июля уровень обогащения урана в Иране будет уже не 3,67%. Мы увеличим уровень обогащения урана по необходимости", заключил он.

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