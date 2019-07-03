Страны-члены ОЭС примут участие в кулинарном фестивале наций в Иране

Фестиваль пройдет в трех разделах, включая научные семинары, выставку и сам фестиваль.

В этой связи директор по организации и проведению фестиваля Джалал Закаи пояснил, что "Хотя мы думали, что в кулинарном фестивале наций, может быть, не так много стран будет принимать участие, но пока он имел хорошее отражение, так как у нас были консультации со многими странами в этом отношении, и 10 стран ОЭС серьезно следят за фестивалем. К таким странам относятся: Иран, Турция, Пакистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан и Афганистан, которые заявили о готовности участия до настоящего времени."

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