Прикаспийские государства играют немаловажную роль в инновациях: туркменский чиновник

В Ашхабаде в Archabil Hotel прошёл медиа-форум, посвящённый первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» (город Туркменбаши, Туркменистан(.

"В рамках первой экономического форума будет проводиться выставка инновационных технологий. Это выставка не случайно была выбрана и страны в регионе прикаспийских государств немаловажную роль играют в инновации. Инновация заключается в логистике, транспорте, нефтегазовом секторе и большую роль играет именно технологические продукции. До этого было решено провести международную выставку. В рамках этой выставки также будет проводиться автотранспортная выставка, в которой будет показывать участники свои продукции. Я надеюсь, что эта выставка будет играть большое значение", - отметил он в беседе с ИРНА.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472