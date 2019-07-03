3 июля 2019 - 14:12
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Довлетгелди Реджепов выразил надежду на участие иранских компаний в туркменских выставках

Довлетгелди Реджепов выразил надежду на участие иранских компаний в туркменских выставках

Тегеран, 3 июля, ИРНА - Заместитель председателя торгово-промышленной палаты Туркменистана Довлетгелди Реджепов выразил надежду, что иранские предприятия будут участвовать в выставке инновационных технологий в Туркменистане.

"Ну, мы надеемся, что иранцы будут участвовать, потому что на сегодняшний день дают согласие другие страны региона на участие и мы готовимся предоставлять им площадку в национальном выставочном комплексе. Иран является участником прикаспийских государств и нашим соседом и надеемся, что они скоро дают свое согласие на участие в выставке", - отметил он в беседе с ИРНА.

В Ашхабаде в Archabil Hotel прошёл медиа-форум, посвящённый первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» (город Туркменбаши, Туркменистан).

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