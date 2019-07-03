3 июля 2019 - 13:41
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Иран действует соответственно исполнению Европой своих обязательств по СВПД

Иран действует соответственно исполнению Европой своих обязательств по СВПД

Тегеран, 3 июля, ИРНА – Если Европа сохранит свою приверженность СВПД, тогда Иран также будет привержен своим обязательствам по ядерной сделке; мы будем выполнять свои обязательства так, что Европа делает, заявил глава МИД Ирана.

Иран будет действовать при выполнении Европой своих обязательств по СВПД, заявил Зариф

Тегеран, 3 июля, ИРНА – "Если Европа сохранит свою приверженность СВПД, тогда и Иран  будет привержен своим обязательствам по ядерной сделке. Мы будем выполнять свои обязательства так же, как и Европа" заявил глава МИД Ирана.

Мохаммад Джавад Зариф в среду заявил журналистам, что после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ходе заседания с главами МИД евротройки были объявлены 11 обязательств  европейской стороны.

"Эти 11 обязательств включают продажу иранской нефти, возвращение иранских денежных средств в страну, инвестиции в Иран, транспорт, авиацию и судоходство. Об этих обязательствах нам официально объявила европейская сторона", добавил Зариф.

По его словам, реализация финансового механизма INSTEX является предварительным условием для выполнения указанных обязательств.

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