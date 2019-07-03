Облегчение поездки в Иран укрепит туристические отношения между Тегераном и Пекином

Ансон Чжан (anson zhang) в интервью ИРНА во вторник назвал Иран страной с древней цивилизацией и богатой культурой, которую хотят посетить многие туристы в мире и Китае.

По его словам, существует много возможностей для сотрудничества между двумя странами в области туризма, и в этом отношении Шелковый путь, который теперь стал средством экономических и торговых отношений, также может быть использован для расширения сотрудничества в сфере туризма.

Китайский чиновник назвал Иран страной со многими историческими и культурными достопримечательностями, отметив, что "эти объекты в Иране имеют давнюю историю, и, естественно, каждый турист, как китайские путешественники, заинтересован в том, чтобы увидеть Иран и эти объекты."

"Китай и Иран, как давние друзья, чьи культурные связи начались сотни лет назад, могут использовать подобные выставки для развития туристической территории и побуждения большего количества туристов путешествовать между двумя странами", - добавил он.

Ранее иранское правительство одобрило безвизовый режим для китайских туристов, пребывающих в Иран.

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