3 июля 2019 - 13:09
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Иранские атлеты завоевали бронзу Чемпионата Азии 2019 по триатлону

Иранские атлеты завоевали бронзу Чемпионата Азии 2019 по триатлону

Тебриз, 3 июля, ИРНА – Сборная Ирана по триатлону на Чемпионате Азии 2019 в Кыргызстане получила бронзу.

Кубок Азии и Чемпионат Центральной Азии по триатлону прошли в городе Чолпон-Ате, Кыргызстан.

Более 300 спортсменов и еще больше болельщиков собрались на Кубке Азии и Чемпионате Центральной Азии-2019 в Чолпон-Ате 29-30 июня.

2019 Cholpon-Ata Asian Cup and Central Asian Championship – это соревнования, которые соберут как профессиональных спортсменов, так и просто любителей активного отдыха и здорового образа жизни. Основной целью проведения соревнования является пропаганда активного и спортивного образа жизни в Кыргызстане.

При этом сборная Ирана, заняв третье место в дистанции спринту, завоевала бронзу.

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