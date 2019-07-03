3 июля 2019 - 13:03
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Продукция животноводства и сельского хозяйства иранского Голестана поставляются в семь стран мира

Продукция животноводства и сельского хозяйства иранского Голестана поставляются в семь стран мира

Горган, 3 июля, ИРНА – Гендиректор ветеринарной службы провинции Голестан Голамреза Мехраби заявил, что семь азиатских стран были целевым пунктом назначения для экспорта товаров, произведенных фермерами в животноводческом секторе провинции в первые три месяца этого года.

"Страны назначения для экспорта продукции животноводства включают Ирак, ОАЭ, Афганистан, Туркменистан, Узбекистан, Ливан и Вьетнам", - отметил директор.

По его словам, за этот период из провинции было поставлено 828 тонн куриной ноги, 750 тонн кормов и водных добавок, 199 тонн яиц, 32 тонны креветок и 508 880 инкубационных яйц бройлера.

Помимо международного аэропорта Горган, Голестан также имеет коммерческие и экономические связи с Казахстаном через международную железнодорожную линию Иран-Туркменистан-Казахстан, которая пересекает границу с Инчеборуном.

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