В Иране отмечают годовщину самой трагической авиакатастрофы в стране

20 июня 2019 года Иран объявил об уничтожении на юге страны американского БПЛА из-за вторжения США в воздушное пространство Ирана. Беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Кроме того, в небе Ирана был другой американский самолет с людьми на борту, но Тегеран решил его не сбивать. Президент США Дональд Трамп назвал этот акт "мудрым решением", что Иран сбил беспилотник, а не самолет, на борту которого находились 38 человек.Но равно 31 лет назад, когда авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран—Бандар-Аббас—Дубай через 7 минут после вылета из Бандар-Аббаса был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера «Vincennes» ВМС США.

История конечно не будет забывать преступления США и мудрое решение Ирана.

3 июля 1988 года над Персидским заливом произошла одна из самых масштабных катастроф в истории мировой авиации, когда погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, в том числе 65 детей. Во время пуска ракет крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана, в Ормузском проливе под предлогом защиты кувейтских танкеров от нападений со стороны воюющих между собой Ирана и Ирака. Корабль был оборудован боевой информационно-управляющей системой «Иджис», предназначенной для уничтожения самолётов и ракет.



Согласно американской версии, прямо перед появлением лайнера иранские пограничные крейсеры неожиданно обстреляли вертолёт, поднявшийся с борта «Vincennes». Маршрут А-300 проходил прямо над ареной столкновения, кроме того, самолёт отклонился от обычного курса гражданских авиалайнеров. Командир крейсера Уильям Роджерс ошибочно принял лайнер за атакующий иранский истребитель и решил уничтожить цель.



Основной причиной инцидента в официальном рапорте было названо американским правительством психологическое состояние команды «Vincennes», действовавшей в боевой обстановке под большим давлением, а также схожесть полётного профиля лайнера с предполагаемым профилем атаки иранского истребителя. Капитан «Vincennes» по утверждению американской печати, принял решение самостоятельно и даже не дождался идентификации самолёта.



Иранские власти никогда не признавали утверждения правительства США, отметив, что они сознательно совершили это преступление.



Правительство США выразило соболезнования в связи с гибелью людей, назвав произошедшее ужасной человеческой трагедией, но отказалось признавать вину или принести извинения иранскому народу.



Джордж Буш (старший), заместитель тогдашнего президента США Рональда Рейгена, об этом преступлении сказал: «Я никогда не попрошу прощения от имени Америки. Меня не волнует, что она сделала. Мне всё равно, в чём было дело!»



В связи с этим преступлением не только не было возбуждено уголовное дело, но и капитана Роджерса и вице-адмирала Листига наградили медалью ВМС США за «храбрость» и «способность сохранять самообладание под огнём противника».



Через год США предложили семьям погибших финансовую компенсацию в размере 131,8 млн. долларов, но юридическую ответственность признавать отказались и возложили часть вины за случившееся на правительство Ирана. 7 мая 1989 года Иран подал иск к США в Международный суд ООН с требованиями компенсации ущерба и признания США виновными в нарушении конвенций о международных воздушных перевозках.



С самого начала победи Исламской революции 1979 года в Иране США постоянно своим враждебным поведением пытались навредить интересам иранского народа. Как уже недавно заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф: «Цель врага – не исламский истеблишмент и администрация Хасана Рухани, они стремятся к уничтожению Ирана». Но им никогда не удавалось добиться своих целей, Иран, конечно же, не простит и не забудет их преступления.



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