Каспийская международная выставка станет значимой площадкой для налаживания новых бизнес-контактов: чиновник

Реджепов назвал целью этих выставочных мероприятий создание условий для демонстрации достижений в сфере инновационных технологий, обмена опытом, установления эффектиынного сотрудничества между потенциалными партнерами.

Он также заявил, что идеи, технологии, инновации в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях, различное промышленное и проиводственное оборудование, промышленная продукция и инновационные решения, тотовая продукция различных отраслей промышленности будут представлены министерствами, ведомтсвами и частными компаниями-членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана на выставке инновационных технологий.

Он также в заключении выразил уверенность в том, что Каспийская международная выставка станет значимой площадкой для налаживания новых бизнес-контактов. Проведения деловых встреч, переговоров с потенциальными инвесторами.

В Ашхабаде в Archabil Hotel прошёл медиа-форум, посвящённый первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» (город Туркменбаши, Туркменистан).

На открытии модератор мероприятия, советник посольства Туркменистана в России Сердар Дурдыев, отметил, что первый Каспийский экономический форум станет одним из важных событий стратегического характера в новейшей истории взаимоотношений прикаспийских стран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472