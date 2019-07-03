Соглашения Ирана и Армении в интересах обеих сторон

Мгер Григорян во вторник назвал соглашения Тегерана и Еревана в областях энергетики, транспорт, транзит, промышленность и торговля, окружающая среда и туризм выгодными.
Он также приветствовал присоединение Ирана к ЕАЭС, заявив, что этот акт способствует развитию торговли между Ираном и Арменией и другими участниками организации.
"Армения является единственным государством-членом ЕС с сухопутной границей с Ираном, и может сыграть эффективную роль в отношениях Ирана с остальными членами организации", отметил армянский вице-премьер.
Выразив надежду на расширение экономического и торгового взаимодействий двух стран в дальнейшем, Григорян призвал к ускорению реализации соглашений.
Тегеран, 3 июля, ИРНА – Соглашения, достигнутые по итогам 16-й совместной экономической комиссии Ирана и Армении, в интересах обеих стран. Об этом заявил вице-премьер Армении.
Мгер Григорян во вторник назвал соглашения Тегерана и Еревана в областях энергетики, транспорт, транзит, промышленность и торговля, окружающая среда и туризм выгодными.
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