Соглашения Ирана и Армении в интересах обеих сторон

Мгер Григорян во вторник назвал соглашения Тегерана и Еревана в областях энергетики, транспорт, транзит, промышленность и торговля, окружающая среда и туризм выгодными.

Он также приветствовал присоединение Ирана к ЕАЭС, заявив, что этот акт способствует развитию торговли между Ираном и Арменией и другими участниками организации.

"Армения является единственным государством-членом ЕС с сухопутной границей с Ираном, и может сыграть эффективную роль в отношениях Ирана с остальными членами организации", отметил армянский вице-премьер.

Выразив надежду на расширение экономического и торгового взаимодействий двух стран в дальнейшем, Григорян призвал к ускорению реализации соглашений.

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