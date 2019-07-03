Иран сохранит приверженность СВПД в случае выполнения Европой обязательств по Тегерану: Зариф

"Таким образом, с этого момента, Иран будет выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) точно так же, как европейские страны выполняют и будут выполнять свои обязательства", написал Мохаммад Джавад Зариф.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и главы МИД евротройки во вторник выступили с совместным заявлением, и призвали Иран отказаться от превышения лимита запасов низкообогащенного урана.

Выразив обеспокоенность тем, что Иран превысил лимит предусмотренных СВПД запасов низкообогащенного урана, в заявлении говорится:"ЕС остается полностью приверженным соглашению, пока Иран продолжает полностью выполнять свои ядерные обязательства".

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