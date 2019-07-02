2 июля 2019 - 22:16
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News Code 83379073
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Армения планирует построить на армяно-иранской границе ГЭС мощностью в 100 МВт

Армения планирует построить на армяно-иранской границе ГЭС мощностью в 100 МВт

Тегеран, 2 июля. ИРНА — Частный сектор Армении планирует построить на армяно-иранской границе гидроэлектростанцию мощностью в 100 МВт, заявил во вторник министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан.

"Стороны договорились об строительстве ГЭС на армяно-иранской границе", заявил Ардаканиан на полях 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии между Арменией и Ираном.

Он также отметил, что строительство третьей линии электропередач Армения-Иран завершится к 2020 году.

Иранский министр также выразил готовность увеличить объемы поставок газа в Армению, в рамках проекта обмена газа на товары.

Сегодня в Тегеране состоялось 16-е заседание Совместной межправительственной комиссии между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и министра энергетики ИРИ Резы Ардаканиана.

Согласно проекту, ГЭС мощностью 100 МВт будет ежегодно вырабатывать 750-800 миллионов кВт/ч электроэнергии.

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