Армения планирует построить на армяно-иранской границе ГЭС мощностью в 100 МВт

"Стороны договорились об строительстве ГЭС на армяно-иранской границе", заявил Ардаканиан на полях 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии между Арменией и Ираном.

Он также отметил, что строительство третьей линии электропередач Армения-Иран завершится к 2020 году.

Иранский министр также выразил готовность увеличить объемы поставок газа в Армению, в рамках проекта обмена газа на товары.

Сегодня в Тегеране состоялось 16-е заседание Совместной межправительственной комиссии между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и министра энергетики ИРИ Резы Ардаканиана.

Согласно проекту, ГЭС мощностью 100 МВт будет ежегодно вырабатывать 750-800 миллионов кВт/ч электроэнергии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian