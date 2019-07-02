2 июля 2019 - 20:49
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Встреча глав Ирана, России и Азербайджана пройдет 14 августа

Встреча глав Ирана, России и Азербайджана пройдет 14 августа

Москва, 2 июля. ИРНА — Саммит лидеров Ирана, России и Азербайджана, предположительно, пройдёт 14 августа, сообщил во вторник вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Был выработан новый формат - Россия, Иран, Азербайджан. Как понимаю, эта встреча будет 14 августа в России", - сказал Умаханов на встрече с первым заместителем председателя Собрания исламского совета Ирана Масудом Пезешкианом в Совете Федерации.

Следующий саммит Россия – Иран – Азербайджан пройдет в России.

Напомним, что в предыдущий раз встреча президентов Ирана, России и Азербайджана —состоялась 1 ноября 2017 года в Тегеране. Главы трех стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие в энергетической сфере, сирийское урегулирование и сотрудничество на Каспии.

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