Асад заявил, что Сирия стоит на стороне Ирана в противодействии угрозам США

"Асад подтвердил позицию Сирии, выступающую на стороне Ирана и поддерживающую его права в защите своего народа против всех угроз и мер, нарушающих принципы международного права", пишет во вторник агентство САНА.

Хаджи рассказал президенту Асаду о развитии событий вокруг ядерного соглашения, после выхода из него Вашингтона и о недавней эскалации напряженности, направленной на дестабилизацию региона.

Также была обсуждена террористическая война в Сирии и ответные действия на нападения террористических группировок в Идлебе на мирных жителей в соседних населенных пунктах, продвижение политического процесса и следующий раунд переговоров в Астане, а также ситуация в регионе и мире в целом.

Переговоры также коснулись сирийско-иранских отношений, где Хаджи указал на их прочность и стратегический характер, подчеркнув решимость Ирана укреплять связи в интересах двух стран.

В том же контексте Хаджи провел встречу с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и по делам эмигрантов САР Валидом Аль-Муаллемом.

Глава МИД САР подчеркнул важность координации и консультации между двумя странами по предстоящей международной встрече политического урегулирования в Сирии, а также борьбу с терроризмом и укрепление стратегических отношений между двумя странами в различных областях.

Стороны также обсудили ситуацию в регионе и позицию стран региона и мира на фоне недавней американской эскалации и экономический терроризм против Сирии и Ирана. По всем вопросам мнения и позиция сторон полностью совпали.

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