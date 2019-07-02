Лавров призвал "евротройку" осознать ответственность за сохранение СВПД

"Я бы очень хотел, чтобы наши европейские коллеги в полной мере осознали тоже свою ответственность за сохранение СВПД. У них в рамках этого плана тоже есть обязательства, важнейшие обязательства, - обеспечивать экономические интересы Ирана, включая возможности для Ирана продавать нефть, получать выручку от продажи нефти, что является неотъемлемым компонентом достигнутой договоренности", сказал Лавров.

Он подчеркнул, что когда США вышли из СВПД год назад и запретили всем покупать у Ирана нефть, "европейцы год назад вызвались сформировать механизм, который позволит Ирану и нефть продавать беспрепятственно, и деньги за это получать тоже беспрепятственно".

Лавров также отметил, что механизм INSTEX для расчетов с Ираном до сих пор не обслужил ни одну транзакцию.

"Механизм они создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, которые не подпадают под американские санкции, и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов Евросоюза. Но и с этими оговорками, этот механизм до сих пор, хотя о его создании объявлено, и уже на днях было объявлено, что он заработал, он пока не обслужил ни одну транзакцию", сказал Лавров.

Он также отметил, что Россия призывает Иран проявлять выдержку в ситуации вокруг СВПД и соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительного протокола. "Мы призываем наших иранских коллег проявлять выдержку, ни в коем случае не поддаваться эмоциям и соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и положения дополнительного протокола к этому соглашению", заключил Лавров.

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