Зангане подтвердил, что Иран поддержит продление сделки ОПЕК и ОПЕК+

1 июля министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.

Сократить нефтедобычу страны ОПЕК+ решили в декабре 2018 года. Участники соглашения обязались уменьшить добычу в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с. На страны ОПЕК приходится сокращение добычи на 800 тыс. баррелей в сутки, остальные присоединившиеся государства (ОПЕК+) должны снизить добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки. Иран освобожден от сделки о сокращении добычи нефти.

По итогам вчерашнего заседания страны ОПЕК подписали хартию о долгосрочном сотрудничестве. Также делегаты договорились о продлении полномочий генерального секретаря организации Мухаммеда Баркиндо до 2021 года.

Ранее Министр нефти Ирана сообщил, что Иран, как и на предыдущем заседании ОПЕК освобожден от сделки о сокращении добычи нефти. "К счастью, все положения Хартии о долгосрочном сотрудничестве были подписаны", сказал он журналистам.

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