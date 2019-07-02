Всемирный экономический форум открылся в Китае с участием Ирана

В форуме принимают участие представители 100 стран мира. Министр связи Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми также принял участие в форуме.

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян на церемонии открытия призвал к созданию таких летних форумов, чтобы крупные и новые предприятия могли в равных уловиях конкурировать и развиваться.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.

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