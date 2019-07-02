2 июля 2019 - 14:07
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Всемирный экономический форум открылся в Китае с участием Ирана

Всемирный экономический форум открылся в Китае с участием Ирана

Пекин, 2 июля, ИРНА - Церемония открытия Летнего Давоса 2019 года прошла во вторник в городе Далянь, Китай, в присутствии двух тысяч исследователей, чиновников по коммерческим и экономическим вопросам, высокопоставленных политиков и высших должностных лиц со всего мира, включая Иран.

В форуме принимают участие представители 100 стран мира. Министр связи Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми также принял участие в форуме.

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян на церемонии открытия призвал к созданию таких летних форумов, чтобы крупные и новые предприятия могли в равных уловиях конкурировать и развиваться.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.

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