2 июля 2019 - 14:03
Journalist ID: 2074
News Code 83378459
0 Persons

Самый большой банк стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке находится в Иране

Самый большой банк стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке находится в Иране

Илам, 2 июля, ИРНА - Самый большой банк стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке находится в Иране. Об этом заявил гендиректор банка стволовых клеток института Ройан Мортеза Зарраби.

"В системе здравоохранения наибольшее внимание уделяется увеличению центров по трансплантации и эти центры растут в стране", - отметил Зарраби.

"К счастью, имеются технические знания о хранении этих ресурсов в стране и стволовые клетки пуповинной крови используются для лечении заболеваний, передающихся через кровь", - добавил он.

Он назвал научный потенциал страны в области производства стволовых клеток отличным, заявив, что существует готовность передать технические знания другим странам.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
3 + 0 =