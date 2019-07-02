Самый большой банк стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке находится в Иране

"В системе здравоохранения наибольшее внимание уделяется увеличению центров по трансплантации и эти центры растут в стране", - отметил Зарраби.

"К счастью, имеются технические знания о хранении этих ресурсов в стране и стволовые клетки пуповинной крови используются для лечении заболеваний, передающихся через кровь", - добавил он.

Он назвал научный потенциал страны в области производства стволовых клеток отличным, заявив, что существует готовность передать технические знания другим странам.

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