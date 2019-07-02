Пещера Катале Хор в иранском Зенджане

Пещера состоит из трёх ярусов и имеет туннели, сталактиты, акаламации и множество колонн в главных проходах. Конические сосульки, свисающие с потолка, сверкают различными цветами.

Возраст пещеры примерно такой же, как у пещеры Алисадр в Хамадане, но она отличается от той двумя аспектами. Во-первых пещера Алисадр - это водная пещера, а пещера Катале Хор в Зенджане почти сухая.

Во-вторых, известняки пещеры намного чище, чем известняки пещеры Алисадр, что придаёт ей красоту.

Катале-Хор имеет несколько интерпретаций: «холм солнца», «деревня без солнца» и т. д., а самая убедительная - версия о тюркском происхождении этого слова. В тюркских языках «катале» означает «неровности в пещере», а «хор» - «лёгкость и удобство», и в целом «катале хор» можно перевести буквально как «удобные неровности»; т. е. тихое, укромное местечко.

Пещера была открыта спелеологами из Хамадана в 1965 году, хотя легенда утверждает, что её первооткрывателями были обычные пастухи. В сентябре 2003 года спелеологи изучали пещеру в рамках совместного международного проекта под руководством Геологической службы Ирана с участием правительства провинции Зенджан.

Внутри пещера имеет обширные образования кальцита и превосходные сталактиты и сталагмиты. (Для справки: те каменные сосульки, что растут вниз, называются сталактитами, а встречные образования, растущие снизу – это сталагмиты).

Слоистые кристаллические отложения кальцита на стенах пещеры называются драпировками. Они покрывают стены пещеры на десятки метров. Одна из драпировок (см. фото) очень напоминает фигуру невесты в светлом платье.

Огромный центральный зал (100 х 50 м) с площадкой для торжественных церемоний полностью покрыт кристаллами кальцита. Ближе к конечному участку пещерного коридора вы увидите царство каменных скульптур, барельефов, свисающие с потолка кристаллические люстры, фигуры фантастических животных и прочие чудеса.

По ходу движения можно увидеть «лапу слона», свисающую с потолка; стоящие фигуры «жениха и невесты»; опалённую солнцем пальму и ещё множество других воображаемых силуэтов. Для туристов со слабым воображением имеются таблички с подсказками.

Встречается также «оолит» – «подземный жемчуг» – кристаллические наземные образования круглой формы.

Под ногами струится каменный волнистый пол когда-то бурной подземной реки. Всё это подсвечено яркими разноцветными электролампами, что создаёт сказочную атмосферу.

Здесь вспоминаются сразу и Али Баба с Сим-Симом, и сокровищница Аладдина, и хозяйка медной горы из сказок Бажова. Фотографии лишь частично могут передать всю игру красок, теней и света. Для полного кайфа (это слово одинаково звучит и по-персидски), можно было бы включить и какую-нибудь «космическую» музыку в исполнении группы «Space», или медитативные звуки природы, журчащей воды, например, или приливных волн океана. Здесь также можно было бы снять 3D-кинофильмы на фантастические сюжеты, но так, чтобы не повредить многомиллионные кристаллы.

Кстати, в спелеологии существуют различные мнения по поводу скорости образования кристаллов. Обычно они растут со скоростью 1 см за 100 лет, но отмечаются случаи и более быстрого роста: за 45 лет до 1,5 метра и быстрее. Всё зависит от многих условий, и поэтому эти данные весьма приблизительны.

В настоящее время туристический маршрут пещеры имеет длину в 1250 м для обычных посетителей, и частично он строится из стальных мостов. Обратно посетители этим путём, так что общая длина маршрута составляет около 2,5 км. Есть также спецмаршрут для профессионалов длиной 4, км.

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