США не знают иранского народа, заявил спикер Меджлиса

Али Лариджани отметил, что "господин Трамп (президент США Дональд Трамп-ред.) должен понимать, что, когда кто-то использует язык запугивания против цивилизованной нации, она становится более сплоченной". Лариджани добавил, что угрозы американского лидера лишь объединили различные политические движения в Иране.

1 июля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что запасы обогащенного до 3,67% урана в стране превысили объемы в 300 кг.

"Согласно полученной мной информации, Иран, как и планировалось, превысил объемы запасов в 300 кг. иранская сторона ранее ясно дала понять, что собирается сделать", заявил глава МИД Ирана.

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