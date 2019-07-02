2 июля 2019 - 12:52
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Иранская спортсменка отправилась в Италию для участия в летней Универсиаде-2019

Иранская спортсменка отправилась в Италию для участия в летней Универсиаде-2019

Бушер, 2 июля, ИРНА – Иранка Фатеме Карам-Заде примет участие в летней Универсиаде-2019 по стрельбе из пневматического пистолета.

Летняя Универсиада 2019  — всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования 30-й (XXX) Летней Универсиады, которые пройдут с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском городе Неаполе.
Ранее Карам-Заде заняла 19-е место среди 149 спортсменок на мировом турнире по стрельбе из пневматического пистолета в Мюнхене.
Наджме Хедмати и Фатеме Салехи также участвуют в Универсиаде-2019 по стрельбе из пневматического пистолета.

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