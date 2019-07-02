Война не решит проблему между Ираном и США: СМИ

"Война, диалог или длительная напряженность - это шаги, которые, вероятно, охватывают отношения между Ираном и США. Первый вариант ни в коем случае не лучший", - написала Global Times.

"Соединенные Штаты не хотят вступать в войну с Ираном, потому что они понесут большие экономические потери и должны будут заплатить много. Трамп также не хочет начать войну", - говорится в сообщении.

Информационное агентство Синьхуа также заявило, что иранские и американские лидеры неоднократно подчеркивали, что они не будут стремиться к войне и этого не произойдет.

"Напряженность наверное продолжится. Война также не является выбором сторон. Таким образом надо открыть путь к диалогу", - отметил гонконгский телеканал Phoenix TV.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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