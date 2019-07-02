Министр нефти Ирана провел встречу со своим саудовским коллегой

Как сообщает телеканал RT Arabic, у Зангане и аль-Фалиха состоялся короткий разговор на полях 176-го заседания ОПЕК в Вене, пожав друг другу руки.
"Пока не стали известны подробности диалога министров нефти Ирана и Саудовской Аравии", отмечает RT Arabic.
Зангане также провел отдельные двусторонние встречи с министрами энергетики России, Ирака, Алжира, а также главой ливийской Национальной нефтяной компании.
1-2 июля в Вене проходят министерские встречи ОПЕК. Зангане сообщил журналистам, что Иран по-прежнему получил исключения из договоренности ОПЕК по продлению сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Тегеран, 2 июля, ИРНА – Разговор главы министерства нефти Ирана Биджана Намдара Зангане с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в кулуарах заседания ОПЕК находится в центре внимания СМИ.
Как сообщает телеканал RT Arabic, у Зангане и аль-Фалиха состоялся короткий разговор на полях 176-го заседания ОПЕК в Вене, пожав друг другу руки.
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