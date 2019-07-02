Министр нефти Ирана провел встречу со своим саудовским коллегой

Как сообщает телеканал RT Arabic, у Зангане и аль-Фалиха состоялся короткий разговор на полях 176-го заседания ОПЕК в Вене, пожав друг другу руки.

"Пока не стали известны подробности диалога министров нефти Ирана и Саудовской Аравии", отмечает RT Arabic.

Зангане также провел отдельные двусторонние встречи с министрами энергетики России, Ирака, Алжира, а также главой ливийской Национальной нефтяной компании.

1-2 июля в Вене проходят министерские встречи ОПЕК. Зангане сообщил журналистам, что Иран по-прежнему получил исключения из договоренности ОПЕК по продлению сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392