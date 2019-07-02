Иран исключен от сделки по сокращению добычи нефти: министр нефти Ирана

"К счастью, все положения Устава сотрудничества ОПЕК были подписаны и решения этой группы не являются обязательными", - отметил он.

Зангане сказал, что были внесены поправки в устав этого сотрудничества, которые интересны для Ирана.

"Приняв это решение, страны подтвердили свою неизменную ориентацию на фундаментальные основы и приверженность стабильному и сбалансированному рынку нефти в интересах производителей, потребителей и здоровой мировой экономики", - говорится в сообщении ОПЕК.

Решение о продлении сделки еще должны ратифицировать страны не-ОПЕК, но некоторые из них, прежде всего Россия, уже выразили согласие.

По данным INTERFAX.RU, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.

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