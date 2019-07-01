Россия: превышение Ираном лимита запасов урана не стало неожиданностью

Москва, 1 июня. ИРНА — Превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана не стало неожиданностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Триста килограммов материала - это действительно уровень, зафиксированный СВПД... Превышение данного показателя, зафиксированное в том числе инспекторами МАГАТЭ, не стало неожиданностью. Иран об этом предупреждал давно", цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.

По его словам, трехсоткилограммовый "рубеж" относится к категории добровольных обязательств, принятых Ираном в рамках ядерной сделки.

Рябков отметил, что Иран не получил ожидавшихся плюсов, предусмотренных ядерной сделкой, а в последние месяцы столкнулся с "беспрецедентным, невиданным и неслыханным американским нажимом" с точки зрения санкций.

Замглавы МИД РФ указал, что Тегеран после выхода США из ядерной сделки в течение года проявлял "стратегическое терпение" и досконально выполнял все свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что запасы обогащенного до 3,67% урана в стране превысили объемы в 300 кг.

17 июня представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщил об увеличении производства низко-обогащённого урана (3,67%) в стране, заявив, что обратный отсчёт начался до превышения объёма его накоплений в 300 кг.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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