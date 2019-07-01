Иран увеличил запасы урана в рамках ядерной сделки

Об этом Гариб Абади сказал в ответ на заявления Генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано о том, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Как это было подчеркнуто в заявлении высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран от 8 мая 2018 года, решение по сокращению обязательств по ядерной сделке было принято в соответствии с пунктами 26 и 36 соглашения", заявил он.

Он подчеркнул, что иранская сторона ранее ясно дала понять, что собирается сделать, и выразил сожаления в связи с односторонним выходом США из СВПД, одобренного резолюцией СБ ООН 2231.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что запасы обогащенного до 3,67% урана в стране превысили объемы в 300 кг.

17 июня представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщил об увеличении производства низко-обогащённого урана (3,67%) в стране, заявив, что обратный отсчёт начался до превышения объёма его накоплений в 300 кг.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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