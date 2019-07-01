Зангане провел встречу с Новаком

Ранее иранский министр сказал журналистам, что он обсудит с Новаком двустороннее и международное сотрудничества.

Новак также позитивно оценил встречу с Зангане. "У нас состоялась очень хорошая, конструктивная встреча. Мы обсудили весь перечень вопросов, которые касаются и реализации проектов в Иране, и взаимодействия в рамках ОПЕК. Встреча была действительно позитивной", сообщил РИА Новости Новак.

Зангане также провел отдельные двусторонние встречи с министрами энергетики Ирака и Алжира, а также главой ливийской Национальной нефтяной компании.

1-2 июля в Вене пройдут министерские встречи ОПЕК. Ожидается, что участники встречи обсудят вопрос о сокращении добычи на 1,2 млн б/с еще на 9 месяцев после июня.

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