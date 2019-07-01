Песков подтвердил подготовку к проведению саммита лидеров Ирана, РФ и Турции по Сирии

"Об этом заходила речь на встрече президентов Путина и Эрдогана, действительно, о таком саммите говорили. Есть понимание, что он состоится скоро. По мере того, как будут подтверждены окончательные даты проведения этого саммита, мы проинформируем журналистов", - сказал представитель Кремля.

В понедельник газета Hurriyet Daily News распространила заявление Эрдогана о том, что трехсторонний саммит РФ - Турция - Иран, посвященный сирийскому урегулированию, может пройти в Турции в июле. По словам турецкого лидера, вслед за трехсторонним саммитом пройдет также встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции, в рамках которой они также будут обсуждать ситуацию в Сирии.

Первый саммит России, Турции и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018) и Сочи (в феврале 2019 года).

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