Зангане и Новак проведут встречу в Вене

"Мы обсудим двустороннее и международное сотрудничества", сказал Зангане в понедельник, комментируя темы предстоящей встречи с российским министром энергетики в Вене.

Ранее министр нефти Ирана выразил обеспокоенность по поводу односторонности принятия решений в ОПЕК. " Иран не выходит из ОПЕК, но я убежден, что ОПЕК умирает. Из-за этого процесса", сказал он, в ответ на вопрос, как усиление власти России и Саудовской Аравии в альянсе повлияет на сотрудничество в ОПЕК.

1-2 июля в Вене пройдут министерские встречи ОПЕК. Ожидается, что участники встречи обсудят вопрос о сокращении добычи на 1,2 млн б/с еще на 9 месяцев после июня. Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 в Осаке заявил, что обе страны поддерживают продление сделки на срок от 6 до 9 месяцев.

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