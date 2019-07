11 иранских вузов вошли в список рейтинга “Золотое поколение”

Рахим Хоб-Наби в понедельник заявил, что университет Урмии занимает 201-250 позиции в мировом рейтинге.

Рейтинг университетов «золотого поколения» включает в себя вузы, созданные в 1945–1967 годах.

Рейтинги THE молодых университетов и университетов «золотого поколения» основаны на результатах общего рейтинга THE за соответствующий год. При составлении рейтинга молодых университетов веса индикаторов несколько изменены для того, чтобы учитывать специфику анализируемой группы университетов. Индикаторы рейтингов полностью соответствуют индикаторам общего рейтинга THE: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирование (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (инноваций).

Напомним, технологический университет им. Амира Кабира, медицинский университет им. Шахида Бехешти, Мешхедский медицинский университет, технологический университет им. Шарифа, университеты им. Фирдоуси, Аль-Захра, Тебриз, Исфахана и Шираза из Ирана также включены в список рейтинга «Новое поколение».

