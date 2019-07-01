Зариф: запасы обогащенного урана в Иране превысили 300 кг

"Согласно полученной мной информации, Иран, как и планировалось, превысил объемы запасов в 300 кг. иранская сторона ранее ясно дала понять, что собирается сделать", заявил глава МИД Ирана.

По его словам, право на подобные действия дают Тегерану условия Совместного всеобъемлющего плапа действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее 17 июня представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщил об увеличении производства низко-обогащённого урана (3,67%) в стране, заявив, что обратный отсчёт начался до превышения объёма его накоплений в 300 кг.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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