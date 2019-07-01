Иран ждёт от ЕС практических мер до 7 июля

"В нынешнем виде INSTEX не отвечает интересам Ирана и иранского народа. Переговоры продолжаются. Наше послание было передано европейскому сторону", заявил Мусави. - " Осталось менее 10 дней, и мы надеемся, что за этот период европейцы предпримут более важный и практичный шаг по внедрению INTEX.

В пятницу по итогам заседания совместной комиссии по СВПД в ЕС сообщили, что механизм расчетов с Ираном введен в действие, и обрабатываются первые финансовые трансакции.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

Согласно заявленному ранее плану, 7 июля Иран еще больше сократит выполнение своих обязательств по СВПД.

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