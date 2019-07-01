Зангане предостерегает от односторонности принятия решений в ОПЕК

"Я не вижу никаких трудностей с продлением сделки", сказал Зангане журналистам по прибытии в Вене, комментируя вопрос продления сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев. При этом он отметил, ОПЕК должен обсудить сегодня односторонность принятия решений в организации.

Иранский министр нефти подчеркнул, что Организации нужны диалог, проведение консультаций, и коллективное решение.

По его словам, чтобы ОПЕК выжила, решения картеля должны приниматься в рамках группы в штаб-квартире в Вене, а не внешними силами на таких событиях, как встреча G20 в Японии. "Для меня это большой вопрос, почему решение фактически было принято в Осаке", добавил он.

Иран не выходит из ОПЕК, но я убежден, что ОПЕК умирает. Из-за этого процесса", сказал он, в ответ на вопрос, как усиление власти России и Саудовской Аравии в альянсе повлияет на сотрудничество в ОПЕК.

1-2 июля в Вене пройдут министерские встречи ОПЕК. Ожидается, что участники встречи обсудят вопрос о сокращении добычи на 1,2 млн б/с еще на 9 месяцев после июня. Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 в Осаке заявил, что обе страны поддерживают продление сделки на срок от 6 до 9 месяцев.

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