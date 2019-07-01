Глава межпарламентского союза оценила роль Ирана в организации

"Иран является важным и эффективным членом межпарламентского союза", заявила она, добавив, что деятельность Ирана в области парламентской дипломатии значимы для союза.
По её словам, Иран является членом консультативной группы межпарламентского союза по борьбе с терроризмом. Страна также работает в комитете по международному гуманитарному праву, который занимается различными вопросами, включая людей без гражданства, иммигрантов и лиц, ищущих убежище.
В прошлом году иранский парламентарий Фатеме Хоссейни назначен председателем исполнительного совета Ирана в межпарламентском союзе.
Тегеран, 1 июля, ИРНА - Глава межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон в интервью ИРНА назвал эффективной деятельность исполнительного совета Ирана в межпарламентском союзе.
"Иран является важным и эффективным членом межпарламентского союза", заявила она, добавив, что деятельность Ирана в области парламентской дипломатии значимы для союза.
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