Глава межпарламентского союза оценила роль Ирана в организации

"Иран является важным и эффективным членом межпарламентского союза", заявила она, добавив, что деятельность Ирана в области парламентской дипломатии значимы для союза.

По её словам, Иран является членом консультативной группы межпарламентского союза по борьбе с терроризмом. Страна также работает в комитете по международному гуманитарному праву, который занимается различными вопросами, включая людей без гражданства, иммигрантов и лиц, ищущих убежище.

В прошлом году иранский парламентарий Фатеме Хоссейни назначен председателем исполнительного совета Ирана в межпарламентском союзе.

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