Иранские фильмы на международных кинофестивалях в Азии, Европе и Канаде

Иранская картина "Лалу Хани" сценариста Амира Атхара Сохейли присутствует в секции Market C2C армянского кинофестиваля "Золотой абрикос". Сценарий рассказывает о жизни эмигрантки, которая ищет настоящую идентичность своей матери.

Кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. В этом году кинофестиваль 7-14 июля проходит в Ереване.

Иранский короткометражный мультфильм "Бальзии: история революции" также присутствует на кинофестивале "Права человека" в Бейруте.

4-й кинофестиваль "Права человека" 1-5 июля проходит в столице Ливана.

Иранская короткометражная картина "Поддельный" режиссера Ронака Джафари примет участие в 4-м международном кинофестивале "Mirror mountain" в Канаде, которые проходит 26-27 июля в Оттаве.

Документальный фильм "Дельбанд" из Ирана также номинирован за приз аудитории кинофестиваля "Pärnu" в Эстонии.

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